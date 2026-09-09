La oposición busca impulsar el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

Este miércoles se llevará a la sesión especial en la Cámara de Diputados convocada por los sectores opositores más férreos al Gobierno de Javier Milei que intentarán forzar al oficialismo a tratar en comisión los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

El encuentro está convocado para las 12 y el quórum estaría garantizado ya que legisladores de los bloques denominados "dialoguistas" acompañarían al reclamo por lo que estarían las 129 voluntades necesarias para que inicie la sesión.

Quiénes darían quórum y votarían a favor de los emplazamientos

A los 93 diputados de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, se sumarían casi la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas, los ocho legisladores de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y Álvaro González (PRO).

La sesión está convocada para las 12.

De confirmarse estos movimientos, a la oposición le alcanzará para mejorar ampliamente los 133 votos que había conseguido en la votación del 26 de agosto pasado, cuando el resultado no tuvo efectos prácticos por cuestiones reglamentarias. Ahora, con 129 les alcanza para promover el debate.

Cómo sería el debate en comisiones

El objetivo de los opositores es aprobar el emplazamiento a las comisiones para que dictaminen antes de fin de mes los proyectos de prórroga de la emergencia en Discapacidad y de combate a la morosidad familiar. De esta forma, quedarían en condiciones de convocar a otra sesión especial para mediados de octubre para avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.

Para debatir los proyectos sobre endeudamiento familiar, se emplazará a la comisión de Finanzas, que será cabecera del tratamiento, y a la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

En tanto, para los proyectos sobre Discapacidad la oposición buscará emplazar a la comisión homónima, que será cabecera del debate, y la de Presupuesto y Hacienda.