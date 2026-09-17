La oposición criticó al Gobierno por los recortes en Discapacidad: "Disfrutan ver sufrir a los vulnerables"

El senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo "Wado" de Pedro, cuestionó que el presidente Javier Milei "disfruta con ver sufrir a los más vulnerables" y que el gobierno de La Libertad Avanza desconoce la Emergencia en Discapacidad que veta.

De Pedro enfatizó que en los últimos años hubo "un recorte del 40% en el área de Discapacidad" y que las personas que sufren algún tipo de patología "dependen de la ayuda del resto de la sociedad".

"El Presidente es un cobarde, no les importa nada. Es imposible con el pluriempleo sostener a un hijo o miembro de la familia que necesita ayuda", arremetió el senador nacional de la oposición.

Las declaraciones del exministro del Interior (2019-2023) se dieron en el marco de la sesión por el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal II y Biocombustibles que está llevando a cabo el Senado, la cual tuvo fuertes críticas a la gestión libertaria.

El fuerte cruce por la construcción de la Base Naval en Tierra del Fuego y la postura adoptada en la causa Malvinas: "¿Se convirtió en malvinero de un día para otro?

La senadora nacional por la provincia de Tierra del Fuego representando a Fuerza Patria, Cristina López, recordó que después de la asunción presidencial de Javier Milei "se paralizaron la base naval integrada de Ushuaia y todas las obras del país".

En la misma línea, preguntó si el presidente "¿se convirtió en malvinero de un día para otro?", porque años atrás había declarado su admiración hacia Margaret Thatcher, quien cumplió el rol de primera ministra de Reino Unido durante la Guerra de Malvinas.

El endeudamiento familiar, uno de los puntos centrales en los reclamos opositores

Alicia Kirchner, representante del Senado en Fuerza Patria, puntualizó que "la gran mayoría del pueblo argentino" se encuentra en una situación de "precariedad y abandono" en la que se legalizó la "usura social".

La senadora santacruceña Alicia Kirchner apuntó contra el gobierno por los niveles de endeudamiento y usura.

"Parece que los que no tienen ingresos o perdieron su ingreso son condenados", lamentó la senadora santacruceña sobre la situación económica que atraviesan los argentinos luego de que el Gobierno impulse una "economía de boutique".

Por otro lado, resaltó el rol que cumplen las organizaciones sociales y religiosas que asisten en la plaza a las personas en situación de calle debido a que sin ese accionar, no sabe "que sería de mucha gente".



