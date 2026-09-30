La oposición cuestionó el fallo de la Corte que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros: "Son todos cómplices de la entrega"

Diputados y senadores de la oposición salieron a criticar duramente este miércoles el fallo de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 y eliminó restricciones para la venta de tierras a extranjeros. Dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda cuestionaron la decisión del máximo tribunal de Justicia y adelantaron que intentarán que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023.

"La Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles. Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos", subrayó el senador nacional por Unión por la Patria, Mariano Recalde, en un mensaje publicado en su cuenta en X.

En este marco, recordó que "el Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras" y recalcó: "Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país. Es ahora, en el Congreso y en las calles!".

Por la misma vía el presidente el bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sostuvo: "La Corte Suprema de Milei dejó firme la derogación de la Ley de Tierras 26.737 (impulsada por el DNU 70/23). Sí: la misma ley que quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió".

Añadió que "hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros". "Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70", enfatizó.

La oposición busca convocar a una sesión en Diputados: "Que se vea quién es quién"

Por su parte, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman se sumó a las críticas contra el fallo de la Corte y también arremetió contra la gestión de La Libertad Avanza. "Dice que va a defender las Malvinas el mismo gobierno que entrega el continente. Son todos cómplices de la entrega", disparó.

A continuación, remarcó que "ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían". "Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién", desafió.

Por último, el diputado socialista Esteban Paulón sentenció que "lo de la Corte es escandaloso". "Resuelve a espaldas de la enorme movilización social y deroga la ley de tierras. Hay que ir a calle Talcahuano para mostrar que el pueblo sigue defendiendo lo que es de todas y todos!", agregó.

Coincidió, asimismo, que "ahora, la responsabilidad está en el Congreso". "En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado. Hago un llamamiento a mis colegas a convocar urgente una sesión especial para avanzar en ese sentido. Porque Argentina no se remata", finalizó.