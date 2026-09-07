La oposición insiste en Diputados con proyectos para aliviar el endeudamiento familiar

Pese a que el oficialismo ya definió su cronograma de trabajo para las próximas semanas, la oposición buscará este miércoles reunir el quórum en Diputados para impulsar iniciativas destinadas a aliviar las deudas que acumularon miles de familias.

La convocatoria fue realizada a pedido del diputado radical Pablo Juliano, quien solicitó una sesión especial para este miércoles 9 de septiembre a las 12. El objetivo será habilitar el tratamiento de estos proyectos en las comisiones correspondientes y avanzar con su discusión dentro de la Cámara Baja.

En total, el temario contempla más de 50 proyectos. La sesión también incluye la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027.

El objetivo de los bloques disidentes es emplazar a las comisiones, es decir, fijarles plazos concretos para avanzar con el tratamiento de los proyectos y emitir dictamen.

Este movimiento de la oposición se da mientras La Libertad Avanza (LLA) lleva adelante su propio cronograma para tratar los proyectos sobre endeudamiento familiar, tras el rechazo de la semana anterior.

El diputado Pablo Juliano presentó el pedido de sesión especial para este miércoles, con el objetivo de avanzar con los proyectos sobre endeudamiento familiar.

La Comisión de Finanzas, que preside el libertario Santiago Pauli, tendrá reuniones informativas este martes y el miércoles 16 de septiembre, mientras que el 23 está previsto continuar con el debate y el 30 quedó fijado como fecha para intentar emitir dictamen.

Los tiempos definidos por el oficialismo coinciden con el intento opositor de acelerar el tratamiento en Diputados. La sesión de este miércoles busca avanzar sobre las comisiones que tienen los proyectos, mientras Pauli se comprometió a ordenar los expedientes y unificar los giros para facilitar su debate.

La intención de los bloques que impulsan la sesión es evitar que los proyectos queden demorados dentro del Congreso y lograr que comiencen a discutirse en las comisiones. El objetivo es avanzar con el debate y encontrar una respuesta para las personas que tienen dificultades para afrontar sus deudas.

Los bloques opositores rechazaron el cronograma oficialista y ratificaron la sesión especial de este miércoles. La intención no es votar los proyectos, sino que la Cámara emplace a las comisiones y establezca un plazo para avanzar con los dictámenes sobre morosidad y emergencia en discapacidad.

Desde la oposición cuestionaron a LLA y a los bloques dialoguistas por, según plantearon, demorar el debate.

El pedido de sesión especial reunió firmas de distintos espacios de la oposición. Además de Pablo Juliano, se sumaron Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (AF), Sebastián Nóblega (EC), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (CC), Nicolás del Caño (FIT) y Miguel Ángel Pichetto (EF).

Qué proponen los proyectos para aliviar las deudas de las familias

Entre las iniciativas que la oposición busca impulsar aparecen cambios en las condiciones de protección de las cuentas sueldo frente a embargos, la declaración de una emergencia crediticia para los hogares con deudas y la creación de un mecanismo destinado a facilitar la regularización de esos compromisos financieros.

El debate se produce mientras distintos sectores reclaman respuestas frente al aumento de la morosidad. El problema alcanza a personas que tomaron créditos o financiaron consumos y luego dejaron de pagar por la pérdida de capacidad para afrontar esas obligaciones.

Diputados aseguran que más de 20 millones de personas tienen deudas en Argentina y 6 millones se encuentran en mora (Imagen ilustrativa).

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el Estado no debería intervenir en este tipo de situaciones. La postura que Javier Milei planteó en distintas oportunidades es que se trata de "acuerdos entre privados" y que las soluciones deben surgir de la dinámica del mercado.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que más de 20 millones de personas tienen deudas en la Argentina y que unos seis millones ya se encuentran en mora. El objetivo de los proyectos es avanzar con alternativas para quienes tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La discusión también se inscribe en una disputa más amplia por la agenda parlamentaria. Mientras el oficialismo avanzó con su propio cronograma de trabajo para las próximas semanas, los bloques opositores intentan incorporar temas que consideran prioritarios y llevarlos al recinto a través de sesiones especiales.