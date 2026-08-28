La oposición pidió una sesión especial para debatir sobre el endeudamiento de las familias

Bloques de la oposición presentaron un pedido en la Cámara de Diputados para que se convoque a una sesión especial el 9 de septiembre para tratar proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias y una prórroga de la emergencia en discapacidad.

Se trata de los sectores que en la sesión del miércoles lograron juntar 133 votos en el recinto que, si bien no alcanzó para ampliar el temario del encuentro, dejó una señal política clara de que existe un piso de voluntades suficiente para forzar el tratamiento en comisión de los proyectos.

El pedido para que se convoque a una sesión especial el miércoles 9 de septiembre.

Quiénes pidieron la sesión

La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

También acompañan el pedido Ernesto Ali (UxP), Carlos Castagneto (UxP), Cecilia Moreau (UxP), Martín Lousteau (PU), María Inés Zigarán (PU), Nicolás Massot (EF) y Fernanda Ávila (EC).

La oposición busca debatir sobre una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora. Se trata de familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.

Diputados opositores brindaron una conferencia tras la última sesión.

"Aunque el Gobierno diga que no es un problema, hay seis millones de argentinos en mora y sobreendeudados que necesitan que el Congreso los escuche y les dé una solución", recalcó Juliano mientras que Germán Martínez se ilusionó con la posibilidad de "empezar a dar una respuesta a los millones de argentinos y argentinas afectadas".