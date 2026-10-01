La oposición pidió una sesión especial para rechazar el DNU que derogó la Ley de Tierras

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó este jueves un pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre a las 14, con el objetivo de tratar la derogación del DNU 70/2023, el decreto "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" que incluye, en su artículo 154, la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

La convocatoria lleva las firmas de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de distintos espacios. No figuran, en cambio, las firmas del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones y Salta.

El temario incluye además los dictámenes sobre endeudamiento familiar y sobre la emergencia nacional en discapacidad. Para habilitar la sesión, la oposición necesitará reunir 129 diputados, mientras que para dejar sin efecto el decreto alcanzará con una mayoría simple.

El impacto del fallo de la Corte

La ofensiva opositora llega después del fallo de la Corte Suprema, que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 dictada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, a partir de un planteo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la demanda por falta de legitimación de la entidad, sin pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto.

La decisión ya había tensionado en Diputados el inicio del tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en las Islas Malvinas, y también sacudió al Senado.

El proyecto en el Senado

Los senadores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron el miércoles un proyecto para derogar el artículo 154 y restituir la plena vigencia de la ley que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

"La protección del territorio nacional constituye una premisa ineludible e irrenunciable para la preservación de la soberanía de cualquier Estado soberano", argumentaron. Además, sostuvieron que el suelo no es una mera mercancía sujeta a la oferta y la demanda, sino un recurso estratégico y finito, ligado a la seguridad nacional y al desarrollo productivo.

Los legisladores calificaron como "un bochorno" la sentencia de la Corte y advirtieron que, al desestimar por cuestiones formales la legitimación de entidades como el CECIM, el fallo "ha dejado un peligroso vacío de tutela judicial". Por eso, consideraron que el Congreso "debe asumir de manera urgente e impostergable su rol institucional como garante del dominio público".

Ahora, Mayans deberá construir mayorías con otras fuerzas, en muchos casos ligadas a gobernadores cercanos a la Casa Rosada.

Qué establecía la Ley de Tierras

La norma, sancionada en diciembre de 2011, regulaba y limitaba la compra de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Fijaba que la tierra rural en manos de extranjeros no podía superar el 15% del territorio nacional, un tope que también regía a nivel provincial y municipal.

Además, establecía que un mismo propietario extranjero no podía tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente según la ubicación, y prohibía la venta a extranjeros de tierras que contuvieran o fueran ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes, así como de las ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

El desafío de Pichetto

Uno de los que impulsa la iniciativa en la Cámara baja es Miguel Pichetto, quien le apuntó directamente al Gobierno: "Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite".