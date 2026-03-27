La productora de Grandío solo produce programas en medios públicos

Marcelo Grandío es periodista deportivo, trabajó con el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en radio, cuando ambos remaban en el siempre mal pago mundo de los medios. Cuando el funcionario quedó a cargo de los Medios Públicos, valoró el talento de su amigo y lo llevó a la Televisión Pública y también a Radio Nacional, medios nucleados en la empresa estatal RTA, bajó su órbita.

El escándalo surge cuando se descubre que Adorni viajó con su familia al pituquísimo balneario uruguayo de Punta del Este, en un avión privado, que casualmente pagó el propio Grandío, algo que la Justicia investiga como la posible comisión del delito de dádivas, dado que un contratista del Estado estaría solventando el viaje de un funcionario que es, precisamente, quien lo contrató.

Pero además, la productora del periodista deportivo, llamada IMHOUSE y que constituye una sociedad anónima, según los datos proporcionados por su propia página web, solamente produce cuatro programas en televisión y uno en radio. Es decir, los cuatro que tiene en la TV Pública y el que conduce en Radio Nacional. Si bien en la web también se menciona la producción de algunos espectáculos menores, en los medios, solo tiene los productos que Adorni le facilitó.

Esto ha puesto también en alerta a los investigadores que tratan de determinar si no se trata de una empresa fantasma, utilizada con el solo FIN de habilitar una relación comercial entre ambos amigos, utilizando al Estado Nacional como hilo conductor y fuente de recursos.

Grandío volvió a ponerse en el ojo de la tormenta en el día de hoy, cuando durante la declaración testimonial de una secretaria de la empresa que le vendió los pasajes a Punta, le envío reiterados mensajes de Whatsapp, aparentemente intentando que no blanqueara algunas cuestionadas de interés para la causa.

El juez Ariel Lijo, alertado por los mensajes y llamados, decidió dejar constancia en el expediente de la irrupción del periodista durante la audiencia.