La Provincia cobrará un impuesto del 2% a los premios del juego online

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la aplicación de un nuevo gravamen del 2% sobre los premios obtenidos en plataformas de juego online y tragamonedas virtuales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien detalló que la norma afectará a los juegos de resolución inmediata dentro de las siete empresas licitadas y reguladas.

Estimación de recursos y destino de los fondos

La implementación de este tributo generará un flujo de ingresos significativo para las arcas de la administración provincial.

Respecto al volumen del ingreso, el funcionario precisó: "Según nuestras estimaciones ingresarían entre 35.000 millones y 40.000 millones de pesos adicionales por mes".

Los fondos recaudados mediante esta alícuota serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).

El monto se utilizará para financiar programas de salud, educación y desarrollo social, además de reforzar las políticas destinadas a la prevención y atención de la ludopatía infantil.

Marco regulatorio y acciones contra el juego ilegal

La percepción del tributo se fundamenta en un mecanismo previamente normado mediante la Ley 15.079 aprobada en 2018.

Su ejecución se concentrará en las modalidades de apuestas sucesivas donde el usuario obtiene resultados de forma inmediata, como ocurre con las dinámicas de rodillos y símbolos.

En paralelo, el Ejecutivo provincial destacó las medidas adoptadas para combatir el circuito no oficial de apuestas. En ese marco, se concretaron más de 800 denuncias judiciales contra plataformas no autorizadas y se reportó a más de 100 influencers por promocionar sitios de juego clandestino.