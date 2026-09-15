La SIDE presentó un nuevo Estatuto y creó el Cuerpo de Inteligencia de la Nación

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) presentó este lunes un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia y anunció la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, como parte de un proceso de reestructuración y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional.

La iniciativa busca establecer una estructura permanente y profesional para el organismo, con una Carrera de Inteligencia que contemple nuevos mecanismos de ingreso, capacitación especializada y posibilidades de desarrollo profesional para sus integrantes.

Según informó la SIDE, el nuevo esquema tendrá un ingreso abierto y transparente, acompañado por procesos de selección rigurosos, competitivos y despolitizados. El objetivo es conformar un cuerpo profesional con identidad institucional y vocación de servicio.

CREACIÓN DEL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN pic.twitter.com/2yPQlUBFaT September 14, 2026

En ese sentido, el desarrollo de la carrera estará determinado por distintos criterios, entre ellos el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño. Además, la formación será especializada y permanente para quienes integren las estructuras de inteligencia del Estado.

Ante esto, desde el Gobierno señalaron que la reforma representa un cambio estructural frente a décadas de improvisación y falta de una política de largo plazo para el sector. Asimismo, plantearon la necesidad de recuperar capacidades estratégicas para el Estado argentino.

La SIDE también destacó que el nuevo sistema deberá permitir comprender el contexto internacional, anticipar amenazas y proteger la soberanía y los intereses nacionales.

La intención oficial es que las estructuras de inteligencia puedan trascender los distintos gobiernos y sostener una política institucional permanente.

El proceso de transformación comenzará además con la selección del personal que integrará el nuevo cuerpo. La SIDE afirmó que buscará incorporar hombres y mujeres idóneos, íntegros y altamente capacitados, como parte de la construcción de una Inteligencia de Estado acorde con los desafíos futuros del país.