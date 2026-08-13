La UOM firmó la paritaria de la siderurgia tras dos años sin acuerdo

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero sellaron este miércoles un acuerdo salarial para la rama siderúrgica y pusieron fin a 24 meses sin una paritaria pactada en el sector.

El entendimiento, alcanzado en una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, contempla un aumento no remunerativo del 6% para agosto, septiembre y octubre y otro 6% no remunerativo para los meses siguientes, que en enero se incorporarán a los salarios básicos como un 12%. A eso se suma un bono extraordinario de $1.600.000 en concepto de retroactividad.

El acuerdo cierra un período de dos años sin mejoras pactadas, durante el cual las empresas otorgaron incrementos por fuera de la paritaria para sostener el poder adquisitivo.



El último entendimiento formal se había firmado en noviembre de 2025 y contempló subas hasta marzo de este año, con un 14% acumulado a través de sumas no remunerativas de $160.000 que no se integraron al básico y profundizaron el desfase.

Según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de $1.036.390, por debajo de la línea de pobreza.

La UOM, bajo intervención judicial

La negociación había estado paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri.

La situación se destrabó tras un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar representantes.

Así pudieron sentarse a la mesa Roberto Bonetti (Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata) y Edgardo Holstein (San Nicolás).

La intervención del gremio se había dispuesto luego de que la misma Sala VIII anulara las elecciones de la seccional Zárate-Campana por irregularidades, una decisión que impactó en la conducción nacional y desplazó a Abel Furlán.

El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto esos comicios como la elección nacional del 18 de marzo -en la que Furlán había sido proclamado ganador-, ordenaron la intervención por 180 días y encomendaron a Biglieri convocar a nuevas elecciones.

Entre sus primeras medidas, el interventor presentó una nómina de delegados paritarios integrada por dirigentes enfrentados con la anterior conducción.