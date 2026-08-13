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Jueves, 13 de agosto de 2026

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"Cara a Cara", con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida

NEGOCIACIONES

La UTA suspendió paro de colectivos para este viernes 14 de agosto

El cese de actividades iba a afectar los servicios de corta y larga distancia del interior del país. La medida de fuerza no incluía al AMBA.

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional que estaba previsto para este viernes 14 de agosto en el interior del país.

El cese de actividades iba a arrancar a las 00 del viernes y afectaría al servicio del interior del país, aunque solo habían adherido Córdoba y Tucumán y el resto de las delegaciones debían definirse.

El Ministerio de Capital Humano informó que la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) acordaron "continuar con las negociaciones a los fines de alcanzar un acuerdo salarial".

"En este marco, la FATAP manifestó que ha convocado a las jurisdicciones provinciales y municipales a fin de realizar los mayores esfuerzos y contar con una respuesta durante la próxima semana frente al requerimiento efectuado por la organización sindical", destacó el comunicado de la cartera.

La UTA suspendió paro de colectivos para este viernes 14 de agosto
La UTA suspendió paro de colectivos para este viernes 14 de agosto

Por su parte, el ministerio que encabeza Sandra Pettovello apuntó que "la UTA, considerando la voluntad manifestada por FATAP de realizar un ofrecimiento, resolvió dejar en suspenso las medidas anunciadas hasta la próxima semana, a efectos de aguardar una respuesta de la representación empresarial".

"La Secretaría de Trabajo instó a las partes a extremar los esfuerzos para acercar posiciones, en un marco de diálogo y de buen desarrollo de las relaciones laborales. En este sentido, se fijó una nueva audiencia para el 20 de agosto de 2026, a las 12 hs. El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo de las partes y reafirma su compromiso con la negociación colectiva y la preservación de la paz social, promoviendo soluciones consensuadas en el marco de la normativa laboral vigente", remarcó Capital Humano.

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