La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo

La venta de combustibles al público sigue en baja ya que agosto fue el séptimo mes consecutivo que registró una caída interanual. En total se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos, frente a 1.420.350 del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,19%.

Así lo reflejó un informe del sitio especializado Surtidores sobre la base de los datos de la Secretaría de Energía. En tanto, la contracción se moderó respecto de julio, cuya caída fue del 5,53%.

En lo que va de 2026, el sector solo mostró una mejora en enero cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos. Desde entonces, las ventas acumularon siete meses consecutivos de caída, con un retroceso del 2,4%.

De acuerdo con el relevamiento, la nafta Premium tuvo su cuarto mes consecutivo en baja, con una disminución interanual del 2,16%, mientras que el gasoil G3 volvió a crecer y fue el único segmento que superó los volúmenes de agosto de 2025, con un incremento del 2,75%.

Asimismo, el gasoil G2 retrocedió 3,02%, mientras que la nafta Súper registró el mayor retroceso con una baja del 3,66.

Balance por provincias

El consumo de nafta y gasoil bajó en 20 jurisdicciones en la comparación interanual y las provincias más afectadas fueron Santa Cruz (-12,91%), Tierra del Fuego (-10,74%) y Mendoza (-9,76%). Por el contrario, Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis cerraron con números positivos.

Naftas aumentaron hasta un 5%

Esta semana las empresas Shell, Axion y Puma incrementaron sus valores en los surtidores entre el 2% y el 5%, según confirmaron fuentes de la industria. No obstante, YPF, que concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, todavía no modificó sus precios al público.

Las subas que aplicaron las tres petroleras privadas no son uniformes ya que los porcentajes varían según el tipo de combustible y la empresa.