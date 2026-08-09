Lacunza confirmó su intención de competir en las elecciones presidenciales: "Macri me alentó"

Hernán Lacunza comenzó a mover sus fichas con la mirada puesta en las elecciones presidenciales 2027 y confirmó su intención de competir por el PRO bajo la venia de Mauricio Macri: "Me alentó a que lo hiciera", aseguró.

El ex Ministro de Hacienda del macrismo remarcó que una señal del ex presidente de la Nación lo llevó a poner en marcha la construcción de su candidatura: "Hablé con Mauricio y me alentó a que lo hiciera", señaló. Y reveló que en una reunión antes del inicio del Mundial, el líder del PRO fue más directo en cuanto a la postulación: "Avanzá".

Lacunza contó que ya comenzó a conformar un equipo de asesores y que prevé realizar recorridas por distintos puntos del interior del país para tomar contacto con dirigentes y sectores productivos, además de lanzar críticas a la gestión de Javier Milei.

La apuesta del PRO para 2027

Lacunza consideró que el PRO debe presentarse con una propuesta propia y no limitar su estrategia a un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

En ese marco, rechazó la idea de que una candidatura propia beneficie al kirchnerismo: "La competencia nos mejora, la polarización nos condena al menos malo. Cuantas más voces escuche el votante, mejor", sostuvo en declaraciones radiales, según recoge NA.

La discusión cobra especial relevancia dentro del PRO, que deberá resolver en los próximos meses qué relación establecerá con el oficialismo libertario de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Mauricio Macri, en la jura de Hernán Lacunza como Ministro de Haciendo.

Las críticas a la gestión de Milei

Lacunza planteó reparos sobre algunas de las políticas implementadas por Javier Milei y uno de los puntos que más cuestionó fue el fuerte recorte de la obra pública.

El también ex Ministro de Economía de María Eugenia Vidal en Provincia sostuvo que el equilibrio fiscal es necesario, pero advirtió que no debería convertirse en el único objetivo de la política económica: "También hay que hacer obra pública".

En este punto, utilizó un particular ejemplo para graficar las consecuencias que podría tener la falta de inversión estatal en infraestructura: "Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis, porque vamos a empezar a caernos en los baches".

Si bien cuestionó distintas decisiones del Gobierno, Lacunza también destacó algunos de los resultados obtenidos, como la "reducción de la inflación" y el "ordenamiento de parte de la situación macroeconómica". Y señaló: "Sorteó una herencia muy difícil de la administración anterior. Lo hizo con audacia y pericia".

La preocupación por el empleo

En cuanto a la capacidad del actual esquema económico para generar puestos de trabajo, planteó que la actividad se encuentra demasiado concentrada en sectores como el agro y la energía, mientras otras ramas de la economía permanecen relegadas: "Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción, quedan afuera", afirmó.

El ex Gerente General del Banco Ciudad sintetizó su diagnóstico al comparar el volumen de empleo que crean esos sectores con los considerados actualmente como motores de la economía: "Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido".