Lamelas habló de la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y confirmó una visa especial para los argentinos

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, aseguró que Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad sobre el reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas, tras varias semanas de profundización de la solicitud nacional.

Lamelas enfatizó que el posicionamiento de Washington "no ha cambiado" y descartó que haya otra postura frente al reclamo sobre el archipiélago que conforma parte del territorio marítimo argentino.

Esta temática ganó mucha repercusión mediática luego de que un grupo de jugadores de la Selección Argentina deslicen una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" luego de la victoria del combinado Albiceleste por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La promesa de una visa especial para los argentinos en Estados Unidos

Lamelas confirmó que desde Estados Unidos trabajan para el regreso de la Visa Waiver, que permitiría que los argentinos que deseen viajar a suelo norteamericano no deban gestionar la visa tradicional.

El diplomático estadounidense detalló que el objetivo es alcanzar este visado especial antes de que finalice su gestión como embajador en Buenos Aires, pero advirtió que no es un proceso que pueda llevarse a cabo en 6 meses o un año.

La Visa Waiver estuvo disponible durante la década de 1990, pero fue suspendida por Estados Unidos luego de la crisis económica que hubo en Argentina a fines de 2001; sin embargo, para el regreso de este programa, Lamelas detalló que trabaja en conjunto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

Uno de los puntos que destacó el funcionario para que se produzca este regreso fue la cooperación bilateral entre ambos países, en la que destaca la posibilidad de compartir información de seguridad, el respeto de normas locales y la lucha contra el narcotráfico.