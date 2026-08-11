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Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
EN BAJA

Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 6%

El retroceso se dio en un contexto condicionado por las variables locales y la situación en Medio Oriente.

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Las acciones argentinas cotizaron a la baja en Wall Street y en el mercado local este martes 11 de agosto.

Los papeles terminaron a la baja tanto en el mercado local como en el exterior, mientras que los bonos soberanos quedaron mixtos.

Por un lado, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3,2%, a 3.022.485 puntos.

Además, los papeles que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se ubicaron en territorio negativo, en sintonía con los principales índices de Wall Street.

En cuanto al Riesgo País, sumó una unidad y llegó hasta los 466 puntos básicos (+0,2%).

De esta manera, se mantiene en su valor más alto desde el pasado 10 de junio, cuando cerró en 503 puntos

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