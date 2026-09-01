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Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Las acciones argentinas subieron hasta un 7% y el Riesgo País quedó cerca de perforar los 500 puntos

El indicador lo posicionó en 501 puntos, el menor nivel que muestra desde el 17 de agosto.

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El Riesgo País quedó a un paso de perforar los 500 puntos luego de que los bonos argentinos en dólares anotaron subas generalizadas.

Los ADRs, en tanto, cerraron con mayoría de avances, a contramano de los principales índices de Wall Street.

La mejora de los bonos se dio pese a que los rendimientos de los bonos soberanos a 5 y 10 años subieron.

En ese contexto, los títulos en dólares avanzaron hasta 0,7% encabezados por el Global 2029, 2030 y 2046, seguidos del Global 2035 y 2038 con subas de 0,4.

El Riesgo País recortó -2,1% (11 unidades) y se ubicó en los 501 puntos básicos, el menor nivel desde el 17 de agosto, según la medición de J.P. Morgan.

Por otro lado, el S&P Merval subió 0,5% a 3.049.454,50 puntos y en dólares escaló 0,6% a 1.911,51 puntos tras anotar su mayor ascenso diario en un mes.

Entre las acciones líderes, las que más trepan son las de Central Puerto (+2,6%), Pampa Energía (+2,2%), Aluar (+1,1%), YPF (+1%) y BYMA (+0,8%).

Por otro lado, los ADRs avanzaron hasta 2,1% encabezados por Pampa Energía, Central Puerto (+1,7%), y Cresud (+1,5%).

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