Las dos CTA anunciaron un paro y apuran a la CGT: ¿Cuándo será la movilización?

Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) anunciaron un nuevo paro para fines de octubre y, de esa manera, buscan empujar a que la CGT tome una decisión de cara a la reunión que mantendrá hoy en la sede de la Uocra para definir cómo sigue su plan de lucha contra el gobierno nacional.

La Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma mantuvo un encuentro ayer para avanzar con las iniciativas en rechazo a la gestión del presidente Javier Milei que desarrollarán durante octubre, "con huelgas, movilizaciones y actividades en articulación con organizaciones sindicales y sociales".

Fuentes de la CTA-A aseguraron que hablaron con la CGT "varias veces la semana pasada, con el teléfono abierto" y manifestaron que "estaría todo bien" para organizar un paro en conjunto en un día entre el 28 y el 30 del mes próximo.

Por su parte, el secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, destacó la importancia de "articular las diferentes luchas con la mayor cantidad de actores posibles" y que tengan como ejes "el rechazo al ajuste, el reclamo por salarios dignos y la defensa de los puestos de trabajo frente a los despidos y la precarización laboral".

El cronograma de la CTA-A continuará el sábado 3 de octubre con la participación de los jóvenes del gremio en la histórica peregrinación a Luján.

Luego, la central de trabajadores se movilizará el 15 de octubre en una nueva marcha convocada por el Frente Universitario. En este marco, la CONADU Histórica realizará un paro de 72 horas los días 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre en las universidades nacionales.

Asimismo, la FeTERA - Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina - se movilizará el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha, en defensa de la soberanía energética.

Además, la Central informó que forma parte del espacio integrado por decenas de organizaciones que impulsan una campaña nacional por el juicio político al presidente Javier Milei, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 9 de octubre.