"Las Malvinas pertenecen a Argentina": afirmó el hijo de Netanyahu

El hijo mayor del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y respaldó el reclamo argentino.

"¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!", fue la frase que compartió Yair Netanyahu en sus redes sociales.

El pronunciamiento, sin embargo, no representa una declaración oficial del Estado de Israel ni un cambio en la posición diplomática del país.

Yair, de 34 años, es el hijo mayor de Benjamin Netanyahu y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele expresar opiniones sobre distintos temas políticos.

El mensaje llega en medio de una disputa entre Israel y Gran Bretaña que ha crecido en los últimos días.

El Reino Unido, junto a Canadá y otros 10 países europeos, anunciaron el martes que sancionarán el comercio de bienes con asentamientos "ilegales" de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de esas comunidades.

Israel ordenó como respuesta el cierre del consulado británico en Jerusalén y prohibió la entrada al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos legisladores del Partido Laborista que gobierna Reino Unido.