Ledesma ratificó el feriado del 26 de septiembre y advirtió: "No alcanza con la inflación para discutir paritarias"

El secretario general del Sindicato de Empleados, Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, ratificó la vigencia de la Ley 26.541, que establece el feriado nacional del sector, y lo definió como "una conquista histórica de los empleados de comercio". Lo hizo en un encuentro con trabajadores mercantiles en el predio Juan Domingo Perón, en González Catán.

La jornada, pensada como un reencuentro y una celebración familiar, incluyó actividades recreativas, sorteos y espectáculos, con el acompañamiento de la comisión directiva del gremio.

Durante su discurso, Ledesma reivindicó el impulso de la ley y la diferenció de viejas normas que, según planteó, obligaban a los trabajadores a esquemas de flexibilización horaria y compensaciones manejadas de forma unilateral por las empresas. "Este feriado nacional no es un regalo ni una concesión graciosa de las cámaras patronales, sino una conquista histórica que logramos imponer desde el Congreso", sostuvo.

La norma define el descanso como un derecho humano y laboral, promueve el tiempo en familia y asimila la fecha a un feriado nacional, con la obligación de abonar recargos del 100% si se trabaja, según la Ley de Contrato de Trabajo.

"El 26 de septiembre quedó grabado como un piso de dignidad blindado e innegociable, y desde la zona oeste advertimos que no vamos a ceder ni un milímetro frente a quienes pretenden relativizarlo o flexibilizarlo bajo falsas premisas", concluyó el dirigente.

"No hay nada para celebrar"

Ledesma también reclamó mayor proactividad para combatir el empleo no registrado y marcó la cancha ante las paritarias que se avecinan. Tras un Día del Empleado de Comercio en el que, afirmó, "no hay nada para celebrar", advirtió que no se puede tomar solo el IPC como medida.

"No alcanza con la inflación como instrumento para discutir paritarias, porque la inflación mide mal los servicios y mide mal los alquileres, que son los gastos que más pesan en el presupuesto familiar", señaló.

Y agregó sobre el empleo: "La informalidad es récord, en parte porque hay una ley que la impulsa, la reforma laboral libertaria".