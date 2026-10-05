Leo Nardini encabezó Malvinas Productiva, la expo que reunió a más de 80 empresas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, participó de la primera edición de Malvinas Productiva, una exposición industrial y tecnológica que reunió a más de 80 empresas, industrias, pymes y emprendedores de distintos sectores económicos. La propuesta se desarrolló en las inmediaciones del Palacio Municipal con el objetivo de visibilizar y fortalecer el potencial productivo local.

Acompañado por la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado, el jefe comunal recorrió los stands de la muestra, donde se presentaron firmas de los sectores automotriz, logístico, tecnológico, textil, gastronómico, de la construcción y de servicios, entre otros.

Un polo industrial que crece a contramano del país

Durante la apertura, Nardini destacó que Malvinas Argentinas logró consolidar en la última década uno de los polos industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, con más de 700 empresas que desarrollan su actividad en el Área de Promoción Industrial El Triángulo y en el Parque Industrial de Tortuguitas.

En ese marco, remarcó que la exposición busca poner en valor la producción nacional y compartir una experiencia de desarrollo que aporte al debate sobre el futuro económico bonaerense: "Malvinas aporta el 1% del producto bruto de la provincia y en los últimos diez años tuvo la posibilidad de aportar trabajo, producción y oportunidades para la región y para la provincia. Queremos mostrar lo que tenemos y trabajar en conjunto con el sector privado para generar las condiciones que terminen dándoles más posibilidades a los bonaerenses", expresó.

El intendente subrayó además que ese crecimiento cobra mayor relevancia en el contexto actual, marcado por las dificultades que atraviesan numerosas industrias y pequeñas empresas en distintos puntos del país: "Teniendo en cuenta que en los últimos años, a contramano de lo que fue pasando en el país, nosotros tuvimos la posibilidad de generar crecimiento, creo que no es menor y es algo que tenemos para aportar al esquema de construcción de una visión diferente en la provincia", afirmó.

Articulación público-privada y gestión desde el territorio

Para Nardini, uno de los desafíos centrales es construir una agenda de planificación del desarrollo basada en la producción y el empleo, con una articulación permanente entre el sector público y el privado. "No hay manera de generar las condiciones necesarias para tener mayor desarrollo productivo y generar empleo genuino para la gente si no es en vinculación con el sector privado", señaló.

El jefe comunal también puso en valor la experiencia de gestión en el distrito como punto de partida para aportar a los desafíos que enfrenta la provincia: "Tenemos que mostrar Malvinas no solamente por una candidatura, sino porque a lo largo de muchos años supimos construir una identidad y una gestión que vale la pena mostrar".

A lo largo de la última década, el municipio sostuvo el equilibrio de sus cuentas públicas sin resignar políticas vinculadas a la obra pública, la inclusión social, la cultura, el deporte y la generación de empleo. Para Nardini, esa experiencia demuestra que es posible un modelo que combine administración responsable con inversión y más oportunidades para los vecinos.

"Lo que hace falta es profundizar diferentes modelos de gestión con base en lo territorial en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes conocemos el día a día con el vecino y muchas veces tenemos que afrontar problemáticas que no son tenidas en cuenta por el ámbito nacional", concluyó.