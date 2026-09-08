León XIV en Argentina: Seguridad creó tres comandos unificados para controlar la visita

A dos meses exactos de la llegada del sumo pontífice a nuestro país, el Ministerio de Seguridad dispuso la creación de tres Comandos Unificados Federales cuyos dispositivos funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y en la provincia de Córdoba.

Las tres resoluciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y los comandos son para el operativo de seguridad que acompañará la visita del papa, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, mientras que todos los equipos de trabajo coordinarán con la Guardia Suiza el procedimiento a seguir.

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Según las resoluciones, la cartera de Seguridad convocó al Comando Unificado Federal creado por la Resolución N.º 403 del 21 de mayo de 2024 "a los fines de planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad" de León XIV.

En tanto, se informó que se crearon el Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comando Unificado Federal Buenos Aires-Luján-Claypole y el Comando Unificado Federal Córdoba.

Los tres dispositivos tendrán como objetivos "preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades del Viaje Apostólico" en la Ciudad de Buenos Aires, en las citadas localidades bonaerenses y en la provincia de Córdoba.

Además, deberán "adoptar las medidas necesarias para contribuir a la protección de Su Santidad el papa León XIV, sin perjuicio de las competencias de los organismos encargados de su custodia inmediata; proteger a las delegaciones oficiales, autoridades nacionales, extranjeras y personas participantes; prevenir y conjurar delitos de competencia federal y acciones que puedan afectar la seguridad interior".

Su trabajo será:

Proteger objetivos federales, sedes diplomáticas, aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales y demás puntos estratégicos, incluidos los establecimientos penitenciarios comprendidos en el itinerario.

Coordinar los despliegues en los lugares de celebración, recorridos, accesos y zonas de concentración, atendiendo especialmente al riesgo de aglomeración masiva en actividades de convocatoria abierta.

Establecer mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante incidentes o contingencias.

Cooperar con las autoridades locales dentro del marco legal aplicable.





Finalmente, los comandos estarán integrados por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, Subsecretaría de Despliegue territorial, Dirección Nacional de Inteligencia criminal, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y "los restantes organismos del Estado Nacional convocados en razón de sus competencias".



