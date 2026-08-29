León XIV prepara su visita a la Argentina: una comitiva del Vaticano llega este domingo

Con el calendario avanzando hacia noviembre, la llegada del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma y la organización entra en semanas decisivas con el arribo de una comitiva del Vaticano.

Seguridad, logística, traslados, entrevistas y elección de los espacios a recorrer forman parte de un megaoperativo cuyos principales detalles deberán quedar definidos durante las próximas jornadas.

El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú.

León XIV prepara su llegada a Argentina: el Vaticano comienza a definir los detalles de la histórica visita

Los preparativos para recibir al papa León XIV en la Argentina avanzan y este domingo 30 de agosto se concretará un paso fundamental para terminar de organizar su llegada: una delegación oficial del Vaticano arribará a Buenos Aires para trabajar junto con las autoridades locales.

La avanzada estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, y permanecerá en el país hasta el jueves 3 de septiembre. También participarán especialistas vinculados con la seguridad vaticana.

Monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda encabezará la avanzada vaticana encargada de inspeccionar escenarios, recorridos y condiciones para las actividades previstas.

Según se informó, la denominada "Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede" llegará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369 y será trasladada al hospedaje en cinco vehículos.

Su desembarco estará acompañado por un dispositivo especial que incluirá custodia policial durante los desplazamientos y controles preventivos de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

El operativo deberá combinar estrictas medidas de seguridad con la posibilidad de que León XIV mantenga un contacto cercano con los fieles durante sus recorridos.

En tanto a la misión, tendrá como uno de sus principales objetivos recorrer y evaluar los escenarios previstos para las actividades de León XIV, además de analizar cuestiones relacionadas con la logística, los traslados y las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Pontífice y de las personas que participen de los encuentros.

Durante su estadía están contempladas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque el programa completo todavía debe ser comunicado oficialmente por la Santa Sede. Precisamente, la inspección que comenzará este domingo permitirá avanzar en la definición.

La Basílica de Luján aparece entre los escenarios previstos para las actividades de León XIV y será evaluada por los enviados de la Santa Sede.

La llegada de la delegación se produce después de una serie de reuniones entre Nación y las jurisdicciones involucradas. El 26 de agosto, el Gobierno encabezó la primera reunión interjurisdiccional, de la que participaron funcionarios nacionales y representantes de la Ciudad y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Durante el encuentro se analizaron aspectos relacionados con logística, presupuesto, comunicación y organización de los eventos, para los que se prevé una asistencia masiva. El Gobierno adelantó que, una vez finalizada la recorrida de la comitiva vaticana, se realizará una nueva mesa de trabajo para compartir las evaluaciones y continuar con los preparativos.

Autoridades nacionales y representantes de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad coordinaron aspectos de logística, presupuesto, comunicación y organización de los eventos.

En paralelo, León XIV recibió en el Vaticano a monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y a monseñor Raúl Pizarro, secretario general del organismo. Durante el encuentro dialogaron sobre la realidad de la Iglesia en el país y los detalles de la próxima llegada del Pontífice.

Tras la audiencia, desde el Episcopado señalaron que el Papa manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las diferentes alternativas que todavía se encuentran bajo análisis.

En ese contexto, remarcaron especialmente su deseo de que sea una visita "eminentemente pastoral", con una impronta que trascienda los actos protocolares y políticos.

Monseñor Marcelo Colombo se reunió con León XIV en el Vaticano para dialogar sobre los preparativos y el carácter pastoral de su paso por el país.

La visita tendrá además un componente histórico: será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa llegue a la Argentina, luego del viaje de Juan Pablo II en 1987.

Con noviembre cada vez más cerca, el desembarco de la avanzada vaticana marcará una instancia decisiva para comenzar a cerrar los detalles de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año.