León XIV recibió a un obispo argentino antes de su operación: "Nos vemos pronto en Argentina"

El Papa León XIV se reunió este lunes en el Vaticano con al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, al que le ratificó su intención de viajar a la Argentina en noviembre pese a las dudas que surgieron en las últimas horas por la operación a la que será sometido el sumo pontífice para que le extirpen un nódulo en el pulmón.

"Nos vemos pronto en la Argentina", le expresó el sumo pontífice a Lozano al finalizar la reunión según confirmó el obispo en una entrevista radial que brindó tras el encuentro.

Asimismo, contó que lo encontró "normal", "de buen semblante" y con "buen aspecto", a horas de la cirugía que se realizará este martes en el Policlínico Gemelli. "Le pregunté si se sentía bien y él me dijo que sí, que se sentía muy bien y que estaba confiado", resaltó Lozano.

Con respecto a la frase de despedida de León XIV, el arzobispo de San Juan aclaró que no le preguntó expresamente si viajaría pero que la conversación transcurrió sin que se planteara una cancelación.

El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se reunió este lunes con León XIV en el Vaticano.

La visita del Papa al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En medio de las dudas que abrió la operación, el presidente Javier Milei indicó que el Gobierno está dispuesto a hacer ajustes si la situación requiere correr la fecha pero por el momento, el cronograma sigue vigente.

León XIV mantuvo su agenda este lunes

Lozano había solicitado la audiencia con León XIV hacía unos tres meses, antes de que se conociera el problema de salud del Papa y de que se confirmara oficialmente su visita a la Argentina. El arzobispo viajó a Roma como asesor general de la Acción Católica Argentina para participar de un encuentro internacional de esa organización.

"Yo pensé que se cancelaba después de lo que él anunció ayer en la plaza. Fui dispuesto a que me dijeran que se había cancelado toda la agenda del Papa de estos días", reconoció el obispo. Sin embargo, el líder de la Iglesia Católica mantuvo el encuentro y sus actividades de este lunes.

En tanto, durante la reunión que se extendió por casi media hora, León XIV y Lozano hablaron sobre iniciativas de la arquidiócesis de San Juan y el trabajo de la Acción Católica.

El arzobispo, además, le expresó la alegría de los argentinos por recibirlo y contó que el Papa le preguntó por el seminario, las vocaciones, la Universidad Católica de Cuyo y la pastoral juvenil.

También conversaron sobre la situación social del país. "Se preocupó por informarse y saber cosas del lugar", valoró Lozano sobre el diálogo que mantuvo con León XIV.