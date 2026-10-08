Ley de Tierras: el oficialismo implementa una nueva estrategia para intentar frenar la sesión convocada por la oposición

La Libertad Avanza (LLA) busca desactivar la sesión convocada para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados por sectores opositores que intentan voltear el DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. Con ese objetivo, representantes del oficialismo se reunieron con integrantes de los denominados bloques dialoguistas para intentar que no se sumen al encuentro impulsado por el peronismo, el Frente de Izquierda y otros espacios.

Para dejar sin quórum la sesión, el Gobierno implementaría una nueva estrategia y evalúa reintroducir la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. También negocia cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y al Presupuesto 2027. La intención es lograr el respaldo de sus habituales aliados, a los que además prometió abrir el recinto el 21 de octubre para tratar un temario que incluiría las leyes de discapacidad y sobreendeudamiento familiar.

El oficialismo podría reintroducir la Ley de Tierras

Esta semana, el oficialismo avanzó con la redacción de una propuesta para incluir en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado, el capítulo referido a la Ley de Tierras.

Esto ocurre, además, tras el reciente fallo de la Corte Suprema y la determinación de los integrantes del máximo tribunal de convocar a conjueces para que traten un planteo de fondo sobre la Ley de Tierras y el pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.

Es que el artículo 154 del decreto dispone la derogación de la Ley N° 26.737, la norma que regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

En la propuesta que La Libertad Avanza acercaría a los dialoguistas, se establecería la incorporación nuevamente de un capítulo referido a los cambios a la Ley de Tierras en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero sería una versión diferenciada de la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que fracasó en la Cámara alta.

La intención central es poner límites a la venta de tierras a extranjeros por lo que se modifica la postura original del oficialismo, que impulsaba la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros.