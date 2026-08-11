"Ley Joaquín": dictaminaron la iniciativa para garantizar la seguridad en instalaciones deportivas

Por unanimidad, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes el dictamen de la "Ley Joaquín", una iniciativa de la diputada Luciana Potenza que busca fijar pautas obligatorias de seguridad en infraestructuras deportivas y recreativas.

Tras haber obtenido aval en la Comisión de Deportes, el proyecto impulsado por el bloque Unión por la Patria quedó listo para su discusión en el recinto de la Cámara de Diputados.

Medidas de anclaje obligatorias e inspección en espacios públicos y privados

El texto de la iniciativa impone la obligación estricta de instalar, anclar y mantener adecuadamente los arcos de fútbol, hockey y handball, aros de básquet, postes de vóley y juegos infantiles.

La exigencia alcanza tanto a instalaciones públicas como privadas y establece que los controles técnicos deberán ser respaldados por profesionales matriculados.

Asimismo, la normativa otorga un plazo de un año para que las entidades e instituciones adapten sus equipamientos e insta a las compañías de seguros a solicitar la certificación de cumplimiento de las pautas de seguridad como requisito para otorgar coberturas.

El caso de Joaquín Gatto y la lucha de su familia

La ley lleva su nombre en memoria de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en 2024 cuando se desplomó sobre él un arco de fútbol mal fijado en un predio de San Pedro.

La tragedia ocurrió en el marco de un campamento escolar de verano en instalaciones que carecían de anclajes reglamentarios.

Tras el accidente fatal, los familiares de la víctima iniciaron una campaña bajo el lema "Que el juego no cueste la vida", logrando la adhesión de legisladores para establecer un marco legal preventivo que evite la reiteración de negligencias en establecimientos deportivos y recreativos de todo el país.