Llaryora inauguró una nueva circunvalación en Villa María y Villa Nueva

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguró este sábado un nuevo tramo de la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva, una obra clave para el transporte de cargas y la infraestructura vial de una de las principales regiones productivas del centro del país. "Se trata de una obra icónica. Los que estamos acá estamos haciendo historia", afirmó el mandatario durante el acto.

Un corredor clave para la producción

El nuevo tramo tiene una extensión de 7,1 kilómetros, conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y da continuidad al anillo vial de ambas ciudades. Según precisó el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, más de 3.300 camiones circulan a diario por la zona, un tránsito pesado que a partir de ahora podrá evitar las áreas urbanas.

"No es solo cemento. Esta obra va a agilizar el paso, le va a permitir economizar minutos de vida a cada uno de los que pasa y va a permitir evitar accidentes también", sostuvo Llaryora, quien además reclamó que los fondos de las retenciones al agro se traduzcan en más obras para el interior productivo: "Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan".

Impacto y próximas obras

La circunvalación, ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial, demandó una inversión de $15.690 millones y beneficiará a unos 125.000 habitantes de Villa María, Villa Nueva y su zona de influencia. De su construcción participaron 120 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.

El intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, destacó el alcance regional del proyecto, mientras Accastello recordó que la obra era un reclamo de tres décadas para la zona. En paralelo, la Provincia avanza con la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 2, un tramo de 5,34 kilómetros que unirá el acceso a Villa María con la autopista Córdoba-Rosario y que ya registra un 38,14% de avance.