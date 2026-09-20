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Domingo, 20 de septiembre de 2026

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ESTE LUNES

Llega la tercera misión del FMI a la Argentina: revisarán el programa económico, las reservas y las metas fiscales

Los técnicos del organismo, liderados por Joyce Wong, arribarán este lunes a Buenos Aires y se reunirán con funcionarios del Ministerio de Economía. El encuentro se producirá a pocos días de un nuevo vencimiento de deuda.

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Este lunes llegará a la Argentina una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno de Javier Milei.

Los técnicos del organismo, liderados por Joyce Wong, desembarcarán en Buenos Aires donde se reunirán con funcionarios del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

La misión analizará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo entre el FMI y la gestión de La Libertad Avanza, con especial atención sobre las cuentas públicas, la acumulación de reservas y la política cambiaria.

Nuevo vencimiento

Asimismo, la llegada de los técnicos del organismo se producirá pocos días antes de un vencimiento con el FMI previsto para el viernes 25 de septiembre, por 803 millones de dólares. Luego quedarán compromisos por 840 millones en noviembre y otros 344 millones de dólares en diciembre.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Argentina a fines de julio.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Argentina a fines de julio.

La última misión técnica que estuvo en el país fue en febrero aunque a fines julio la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, visitó Argentina acompañada de Wong y del staff técnico.

Durante su paso por el país, Georgieva planteó la necesidad de que el crecimiento de sectores como la minería, el petróleo y el gas se extienda hacia actividades como la construcción, la logística y los servicios. 

También pidió avances en infraestructura, acceso al crédito y desarrollo del mercado de capitales.

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