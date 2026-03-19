Lorena Villaverde, "afuera" de la presidencia de la Comisión de Energía de Diputados

Después de varios pedidos de remoción de la oposición por supuestos vínculos con el narcotráfico, Lorena Villaverde de La Libertad Avanza fue desplazada de un puesto clave en la Cámara de Diputados: la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles . En su lugar, el oficialismo propuso al mendocino Facundo Correa Llano.

La diputada nacional por Río Negro quedó "afuera" del lugar que ocupó durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei, aunque permanecerá en la comisión como vocal.

A Villaverde se le acumularon varios escándalos que pesaron sobre la imagen del partido nacional violeta en tiempos de la última campaña para las elecciones legislativas. Fuentes parlamentarias explicaron el cambio con "decisiones internas" que le adjudican al karinismo.

Cuál es la situación de Lorena Villaverde en Diputados

La dirigente rionegrina resultó electa en 2025 para el Senado pero, ante el rechazo opositor, no obtuvo el respaldo suficiente para asumir en el Cámara alta, por lo que renunció a su banca. Igualmente, le quedan dos años más de mandato como diputada nacional.

Así fue como se impuso el peronismo de Río Negro, cuando presentó una impugnación contra Villaverde "por inhabilidad moral" debido a la causa que la legisladora que responde a la conducción de Javier Milei tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario extraditado y acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado.

Lorena Villaverde, a cargo de la comisión en 2025.

Al frente político adverso, a Villaverde se le juntó el judicial. En los últimos días, la Justicia de Río Negro ordenó un embargo por 31 millones de pesos en su contra en una causa por daños y perjuicios vinculada a la venta de terrenos en el loteo Tajamar.

Pesan sobre su nombre más embargos, como el que se le dispuso otra causa que, finalmente, concluyó con la homologación de acuerdos por parte de Villaverde para pagar 22 millones de pesos a los damnificados por incumplimientos contractuales en sus desarrollos inmobiliarios.

Cambio en una comisión clave de Diputados

Villaverde recibió después de la campaña electoral fuego incluso de aliados del gobierno nacional. Desde el PRO, la legisladora Ana Clara Romero fue tajante: "No podemos tener a una chanta en un lugar tan estratégico; su prontuario dista de brindar estabilidad y confianza".

Villaverde hizo su descargo ante las acusaciones en una carta que dirigió a las autoridades del Congreso: "En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política", denunció.

En una parte de la misiva con la renunció a su banca, expuso: "entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron",