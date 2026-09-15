Los abogados de Cristina Kirchner convocan a un anuncio sobre la resolución de la ONU

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, integrada por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer novedades vinculadas a la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La citación busca comunicar avances tras el reclamo tramitado a finales de julio por la inhabilitación perpetua y la modalidad de su condena judicial.

Las irregularidades denunciadas ante el organismo internacional

La presentación formulada por el equipo de letrados argumenta la vulneración de ocho garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La defensa sostiene que el juzgamiento respondió a un intento de proscripción electoral para bloquear candidaturas futuras y objetó el rechazo de recursos judiciales a nivel local.

Entre los principales puntos expuestos en el documento presentado ante la ONU se destacan:

Inhabilitación y proscripción (Artículo 25): Consideran que la condena restrictiva vulnera el derecho a ser elegida en cargos públicos.

Falta de imparcialidad (Artículo 14.1): Denuncian irregularidades en la asignación de causas y supuestos vínculos entre magistrados y dirigentes opositores.

Violación del principio ne bis in idem (Artículo 14.7): Sostienen que 49 de las 51 obras investigadas contaban con sobreseimientos previos o causas archivadas.

Débice defensivo y presunción de inocencia (Artículos 14.2 y 14.3): Cuestionan la incorporación de pruebas sin posibilidad de contradicción y la responsabilización por decretos administrativos vigentes.

Expectativa por el marco institucional y la resolución

Los abogados detallarán los alcances del expediente elevado al organismo internacional en un encuentro con los medios en el Microcentro porteño.

La resolución que adopte el comité multilateral sobre la revisión de la condena y la prisión domiciliaria será un factor determinante dentro del panorama político de la Argentina.