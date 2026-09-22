Los antecedentes de la jueza Laura Beatriz de Marinis, quien declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

La jueza Laura Beatriz de Marinis se encuentra nuevamente en el centro de la escena judicial porteña tras emitir un fallo que declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años que estaba acusado de tentativa de robo.

Esta decisión fue cuestionada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien realizó un pedido de juicio político contra la magistrada.

No obstante, la trayectoria de De Marinis cuenta con antecedentes en causas de público conocimiento. Uno de los casos más recordados ocurrió a fines de 2023, cuando la magistrada intervino en el expediente por la agresión al playero Arturo López.

De Marinis intervino en la causa del playero que fue agredido por un joven de 17 años.

En esa causa, De Marinis dejó sin efecto la medida de prisión domiciliaria que cumplía Carlos Manuel Andrés, el joven condenado por el ataque.

El hecho en cuestión ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800, en el barrio porteño de Monserrat.

De acuerdo con los videos registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, el agresor reclamó por un rayón en el vehículo le dio una trompada sorpresiva al trabajador. Como consecuencia del golpe, el hombre cayó al piso y perdió el conocimiento.

La víctima, que en ese momento tenía 67 años, estuvo internada durante un extenso período y sufrió secuelas graves e irreversibles.

Al momento de la agresión, el responsable tenía 17 años, por lo que el proceso se rigió bajo la ley de menores. Luego, Andrés recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito cometido contra el trabajador del estacionamiento.

Para fundamentar el cese de la prisión domiciliaria a fines de 2023, la jueza argumentó que el condenado utilizaba una tobillera electrónica con geolocalización.

Quién es la jueza Laura Beatriz De Marinis

De Marinis inició su carrera en el ámbito judicial en el año 2006 y trabajó tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio Público de la Defensa.

Previo a asumir como jueza, ejerció como Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Tras superar un concurso de oposición y antecedentes convocado por el Consejo de la Magistratura en marzo de 2023, juró formalmente el 19 de diciembre de ese año ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

En la actualidad, la magistrada está a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de CABA.