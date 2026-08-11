Los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en los hospitales nacionales

"A partir de hoy, los extranjeros pagarán la atención médica en hospitales nacionales", anunció el ministro de Salud, Mario Lugones, al oficializar un nuevo esquema de cobro para la atención sanitaria de personas extranjeras no residentes en los hospitales públicos nacionales. El mensaje fue amplificado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, que replicó el anuncio en sus redes para reforzar la difusión de la medida desde la Casa Rosada.

Quiénes deberán pagar y en qué casos

Según detalló Lugones, el Gobierno "estableció parámetros claros para la atención sanitaria de personas extranjeras no residentes en los hospitales públicos nacionales, en cumplimiento de las modificaciones introducidas a la Ley de Migraciones". A partir de la medida, quienes no sean residentes permanentes deberán contar con un seguro de salud o pagar las prestaciones habituales antes de recibir atención médica. En los hechos, la atención sanitaria habitual quedará condicionada a que el paciente extranjero acredite una cobertura o abone por adelantado el servicio, según las condiciones que fije el Ministerio de Salud.

A PARTIR DE HOY, LOS EXTRANJEROS PAGARÁN LA ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITALES NACIONALES



El Gobierno Nacional estableció parámetros claros para la atención sanitaria de personas extranjeras no residentes en los hospitales públicos nacionales, en cumplimiento de las modificaciones... https://t.co/LcrzKhsGrU — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 11, 2026

Las emergencias, garantizadas para todos

El ministro aclaró que "la atención ante una emergencia continuará garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria". El límite aparece después: una vez superada esa emergencia, los costos de las prestaciones posteriores deberán ser abonados según el procedimiento correspondiente. La resolución define como situación de emergencia toda prestación destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o para una función vital. En el mismo sentido, Lugones remarcó que los extranjeros con residencia permanente seguirán accediendo al sistema de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.

La letra chica de la resolución

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Lugones y publicada este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial. La normativa reglamenta lo dispuesto por el DNU 366/2025, que modificó el artículo 8° de la Ley de Migraciones 25.871, y entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación. El texto aprueba un "Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional" y establece que, para acreditar la residencia permanente, uno de los requisitos será la presentación del DNI que dé constancia de esa condición.

Cómo se cobrará la atención

La reglamentación contempla dos circuitos administrativos para recuperar los costos. Si el paciente cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá avanzar con el recupero del gasto ante la compañía aseguradora, que puede ser una entidad pública o privada del país de origen del extranjero. En cambio, cuando la persona no tenga cobertura, se activa un mecanismo de cobro directo al particular. Según definió la cartera sanitaria, serán los propios hospitales los encargados de armar e implementar los mecanismos necesarios para aplicar el sistema y recuperar el costo de las prestaciones.

El argumento oficial

La medida llega semanas después de que el Gobierno denunciara una "campaña antiargentina" en redes sociales y avanzara con nuevas definiciones en materia migratoria. Con esta resolución, el Ejecutivo apunta a optimizar los recursos del sistema sanitario público y a que el financiamiento de la salud habitual sea cubierto por quienes no contribuyen de forma permanente al sistema local. Lugones cerró su comunicación con una definición política: "Cuidar los recursos de los argentinos también significa administrarlos con responsabilidad y transparencia". Y subrayó que la medida implica "un antes y un después en el cuidado del bolsillo de los pagadores de impuestos en la República Argentina". El posteo del vocero Ravier, con idéntico texto, funcionó como respaldo desde la Presidencia al anuncio de la cartera sanitaria.