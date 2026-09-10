Los números que preocupan a Milei: más gente percibe que su situación económica, laboral y familiar empeoró

La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una leve recuperación, aunque el balance continúa siendo desfavorable para el Gobierno, porque cada vez más personas consideran que la situación económica, laboral y familiar empeoró.

El sondeo fue realizado por Atlas Intel junto con Bloomberg sobre 2.193 casos relevados entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, con un margen de error de +/- 2 puntos porcentuales, según informó la propia consultora.

En el balance, "pierde" el Gobierno



El 31,5% de los consultados calificó la administración Milei como "excelente" o "buena", frente al 30% registrado en la medición anterior, mientras que las opiniones "malas" o "muy malas" descendieron del 55% al 52,7%. Otro 15,8% la consideró "regular".

La percepción sobre la economía actual aparece entre los principales puntos negativos del relevamiento. El 63% de los encuestados calificó la situación económica como "mala", mientras que un 24% la consideró "buena" y un 14% respondió que es "normal".

El panorama es todavía más desfavorable cuando la consulta se concentra en el mercado laboral: el 70% evaluó su situación como "mala"**. En tanto, un 14% respondió "buena" y un 17% la calificó como "normal".

La situación de las familias también recibió una valoración mayoritariamente negativa. El 49% de los entrevistados sostuvo que es "mala", frente a un 31% que la definió como "normal" y un 20% que la consideró "buena".

En paralelo, la aprobación del desempeño de Milei llegó al 38,1%, por encima del 37% de la medición previa. La desaprobación, en tanto, bajó del 62% al 58%.

Sin embargo, esa mejora en la evaluación de la gestión no se trasladó a la imagen personal del Presidente. La valoración positiva de Milei cayó del 39% al 35%, mientras que la negativa pasó del 59% al 62%. Otro 3% manifestó no saber o no respondió.

La situación no mejorará, según los encuestados

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco muestran un escenario favorable.

En materia económica, el 49% cree que la situación empeorará, mientras que el 37% espera una mejora y el 15% considera que permanecerá sin cambios.

La mirada sobre el empleo sigue una tendencia similar: el 50% anticipó un deterioro del mercado laboral, contra un 34% que espera una mejora y un 16% que no prevé modificaciones.

Para la situación de las familias, finalmente, el 41% proyectó un empeoramiento, mientras que el 32% espera una mejora y el 27% considera que continuará igual.