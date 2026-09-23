Los salarios le ganaron a la inflación por 0,7% en julio

Los salarios aumentaron un 2,8% en julio y le ganaron a la inflación de ese mismo mes, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta cifra se ubicó 0,7 puntos porcentuales por arriba del nivel de aumento de precios y marca una tendencia positiva por cuarto período consecutivo.

En el desglose por sectores, todos los tipos de salario terminaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 2,1%.

El alza general estuvo influenciada por las subas del 2,3% en el sector privado registrado, del 3% en el sector público y del 3,9% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el alza fue del 36,2%, por lo que también terminó por encima de la inflación en ese período.

Así, el índice de salarios registró su cuarto mes consecutivo con un alza superior a la de la inflación, lo que demuestra que -en términos generales- recuperan poder de compra real.

"Para las empresas, el dato confirma que la desaceleración no viene en línea recta. Hay meses que repuntan, y el presupuesto de nómina tiene que tener margen para absorberlos", explicó Luciana Mosquera, HR & Payroll Senior Manager de TMF Group.

El Indec dio a conocer el índice de salarios de julio.

El acumulado del año tuvo una variación positiva del 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%).

La baja en la tasa inflacionaria también favorece la recuperación de los salarios. "Al subir los precios más lentamente, los aumentos salariales pueden traducirse en una recuperación del poder adquisitivo", dijo Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

En particular, todas las secciones terminaron por encima del IPC del séptimo mes. El del privado no registrado fue el de mayor impulso, con el 3,9%, siguiendo con la tendencia de terminar cómodamente por encima del costo de vida.

Le siguieron ambos del sector registrado: en primer lugar, el del sector público, con un incremento del 3%, y en último lugar quedaron los del privado registrado (2,3%).



