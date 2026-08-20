Los salarios superaron a la inflación en junio con un alza del 2,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe del Índice de Salarios, el cual registró una suba general del 2,9% durante junio.

Con este resultado, las remuneraciones en Argentina superaron la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que había marcado un 1,9%. El indicador acumula un avance del 18,5% en los primeros seis meses del año.

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El índice de salarios se incrementó 2,9% en junio de 2026 respecto de mayo y acumuló un alza de 18,5% en el primer semestre https://t.co/I2gOZAlYix pic.twitter.com/bNSBN5ILB0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 20, 2026

Rendimiento y comportamiento según cada sector

La evolución del ingreso no fue uniforme entre los diferentes sectores de la economía. El impulso principal provino del sector privado no registrado, donde los haberes mostraron un incremento del 4,4% respecto al mes anterior.

Por su parte, los empleados del sector público registraron una mejora promedio del 3,4%.

Dentro del ámbito estatal, los salarios de la Nación subieron un 1,1%, mientras que los salarios provinciales avanzaron un 2%. Esta disparidad interna se explicó principalmente por el acuerdo paritario acordado para el personal de las universidades nacionales.

El escenario del sector privado y el acumulado interanual

En contraste, el sector privado registrado presentó un alza del 1,9% mensual, igualando de forma exacta el registro de la inflación del período. En la comparación interanual, el índice general mostró una variación positiva del 35,7%.

El acumulado de los últimos doce meses refleja un ajuste del 29,6% en el segmento privado formal, del 30,1% en el empleo estatal y del 59,5% en los trabajadores no registrados. Tras la publicación de los datos del INDEC, el presidente Javier Milei celebró el desempeño de los indicadores a través de sus canales oficiales.