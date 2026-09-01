Los senadores van cobrar más de $13.000.000 por mes: ¿A partir de cuándo?

Los senadores nacionales pasarán a cobrar más de $13.100.000 en bruto a partir de enero de 2027 a raíz de un nuevo acuerdo paritario entre las autoridades del Congreso de la Nación y los gremios legislativos.

Los incrementos otorgados son los mismos que el Gobierno nacional acordó con los empleados estatales, aunque en este caso sin la liquidación del bono extraordinario: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que representa un acumulado total del 6,96%.

En 2024, los miembros de la Cámara Alta votaron a mano alzada atar el monto de sus dietas a las paritarias de los trabajadores del Parlamento, estableciendo que cualquier recomposición salarial para los empleados se traslade automáticamente a los legisladores.

Fin del congelamiento salarial y composición del haber

Tras el revuelo que ocasionó aquella votación a mano alzada en 2024, el Senado anuló una suba prevista para julio y agosto de 2025 y congeló las dietas hasta el 31 de diciembre pasado mediante una votación unánime que sumó 65 sufragios positivos. Sin embargo, al comenzar el año esa restricción perdió vigencia.

De acuerdo con el esquema actual, las dietas de los senadores están compuestas por:

2.500 módulos de haber básico.

1.000 módulos adicionales en concepto de gastos de representación.

500 módulos extras asignados por desarraigo.

Asimismo, se incorporó un haber adicional a los 12 mensuales estipulados originalmente para equiparar el cobro del aguinaldo.

En la actualidad, la única integrante de la Cámara Alta que no percibe su dieta es Alicia Kirchner, quien al asumir como legisladora optó por mantener su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

Por su parte, algunos legisladores del bloque de La Libertad Avanza resuelven donar parte de sus ingresos, incluyendo los últimos aumentos acordados.