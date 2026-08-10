Lugones anunció un plan para atraer USD 8.000 millones en investigación clínica en seis años
El ministro de Salud detalló en sus redes que el plan se lleva adelante junto a la cámara de laboratorios CAEME, con el objetivo de agilizar el desarrollo de medicamentos y ampliar las oportunidades de los profesionales argentinos.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció que el Gobierno trabaja para atraer inversiones por USD 8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde detalló el plan que la cartera lleva adelante junto a CAEME, la cámara que agrupa a los laboratorios de especialidades medicinales.
"Argentina tiene profesionales altamente capacitados y capacidad científica para competir por inversiones de alto valor agregado", abrió el ministro. Y explicó el objetivo del trabajo conjunto: "Junto a CAEME trabajamos en conjunto para generar las condiciones que permitan canalizar inversiones por USD 8.000 millones durante los próximos seis años, ampliar las oportunidades para nuestros profesionales y agilizar el desarrollo de medicamentos y tratamientos para los pacientes".
Lugones destacó el crecimiento reciente de la actividad: "En los últimos años, la investigación clínica creció en nuestro país y se consolidó como una actividad que genera innovación y conocimiento".
Los ejes del plan
En el mismo mensaje, el ministro enumeró las líneas de acción de la agenda de trabajo: "estimular la investigación, reducir los tiempos de implementación de los estudios, fortalecer la formación de los recursos humanos y promover la investigación clínica en hospitales públicos".
"La salud, un motor del desarrollo"
Sobre el final, Lugones ubicó al sector como una palanca de crecimiento económico: "La salud es uno de los motores del desarrollo de esta nueva etapa: tiene capacidad para generar empleo calificado, exportación de servicios, ingreso de divisas e innovación que mejore la vida de las personas".
Y cerró alineando la política con la conducción presidencial: "Siguiendo la visión del Presidente Javier Milei, estamos construyendo reglas claras para que el sector privado invierta, innove y encuentre en la Argentina un país donde crecer".