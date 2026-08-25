Lugones celebró los 39 años del Garrahan: "Funciona, crece y avanza con un plan de obras histórico"

El Hospital Garrahan cumplió 39 años y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió a respaldar la gestión del hospital pediátrico con un mensaje que encabezó como "un Garrahan ordenado, equipado y en pleno crecimiento". Frente a las versiones sobre un posible cierre o un recorte presupuestario, sostuvo que el centro "funciona, crece y avanza con un plan de obras e inversiones histórico para ampliar su capacidad de atención".

El funcionario recordó que, desde que asumió la conducción, "dijeron que el hospital iba a cerrar y que estábamos reduciendo su presupuesto", y apuntó que "cada tanto intentan volver a instalar las mismas mentiras". "La realidad es contundente", contrapuso, al remarcar que el Garrahan sigue "cuidando a chicos de todo el país y acompañando a sus familias".

39 AÑOS DE HISTORIA Y UN NUEVO GARRAHAN



En su cumpleaños número 39, le estamos dando al hospital Garrahan el mejor regalo que podemos darle: orden, equipamiento y obras que lo consolidan como el mejor de Latinoamérica.



Hoy, después de muchos años, la plata está donde siempre... pic.twitter.com/hXzPYrn4tX — Hospital Garrahan (@HospGarrahan) August 25, 2026

Cuentas ordenadas, déficit cero y nuevas obras

Sobre la gestión económica, Lugones enumeró: "Ordenamos las cuentas, eliminamos privilegios, recuperamos fondos adeudados y alcanzamos el déficit cero". Según señaló, "esa eficiencia" permitió "mejorar las condiciones del equipo de salud y poner en marcha obras estratégicas" dentro del hospital.

Entre esas obras, el ministro destacó el nuevo Centro de Radioterapia Pediátrica y la ampliación del área de Trasplante de Médula Ósea. "La plata estaba en el hospital", afirmó, y planteó que "había que administrarla con responsabilidad para que volviera a los profesionales y a los pacientes".

Por último, dedicó un mensaje "a quienes insisten con el cierre y el desfinanciamiento", a los que dijo responder "con hechos". "A 39 años de su creación, el Garrahan está más ordenado, más fuerte y preparado para cuidar cada vez mejor a quienes lo necesitan", cerró.