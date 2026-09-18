Lugones destacó el crecimiento de la investigación clínica y un acuerdo para fortalecer la participación de hospitales nacionales

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó el crecimiento de la investigación clínica en Argentina y señaló que la actividad representa más del 48% de la inversión privada en investigación y desarrollo en el país.

Según detalló, la cantidad de ensayos clínicos autorizados creció un 80% en los últimos años. Además, remarcó que "es una actividad que genera empleo calificado y contribuye a la búsqueda y verificación de nuevos tratamientos para los pacientes".

El acuerdo para fortalecer a los hospitales nacionales

Lugones también destacó el acuerdo entre la ANES y la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb, que "permitirá preparar a los hospitales nacionales para que tengan una mayor participación en estos estudios".

El convenio contempla la capacitación de profesionales, la identificación de barreras administrativas y técnicas y la estandarización de procedimientos, sin gastos adicionales para las instituciones.

CIENCIA E INVERSIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE LA ARGENTINA



La investigación clínica representa más del 48% de la inversión privada en investigación y desarrollo en nuestro país, y la cantidad de ensayos autorizados creció un 80% en los últimos años. Es una actividad que genera... pic.twitter.com/nfi9q4zsKq — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 18, 2026

"Bajo la conducción del presidente Javier Milei, promovemos la colaboración con el sector privado para que la Argentina amplíe su participación en la investigación clínica, así como en otras actividades del sector", señaló Lugones.

Y completó: "La salud se consolida como un motor del desarrollo económico capaz de generar empleo de calidad e impulsar innovaciones para mejorar la vida de los argentinos".