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Viernes, 18 de septiembre de 2026

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MIRÁ

Lugones destacó el crecimiento de la investigación clínica y un acuerdo para fortalecer la participación de hospitales nacionales

El ministro de Salud resaltó que los ensayos clínicos representan más del 48% de la inversión privada en investigación y desarrollo en Argentina, al tiempo que la cantidad de estudios autorizados creció un 80% en los últimos años.

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó el crecimiento de la investigación clínica en Argentina y señaló que la actividad representa más del 48% de la inversión privada en investigación y desarrollo en el país.

Según detalló, la cantidad de ensayos clínicos autorizados creció un 80% en los últimos años. Además, remarcó que "es una actividad que genera empleo calificado y contribuye a la búsqueda y verificación de nuevos tratamientos para los pacientes".

El acuerdo para fortalecer a los hospitales nacionales

Lugones también destacó el acuerdo entre la ANES y la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb, que "permitirá preparar a los hospitales nacionales para que tengan una mayor participación en estos estudios".

El convenio contempla la capacitación de profesionales, la identificación de barreras administrativas y técnicas y la estandarización de procedimientos, sin gastos adicionales para las instituciones.

"Bajo la conducción del presidente Javier Milei, promovemos la colaboración con el sector privado para que la Argentina amplíe su participación en la investigación clínica, así como en otras actividades del sector", señaló Lugones. 

Y completó: "La salud se consolida como un motor del desarrollo económico capaz de generar empleo de calidad e impulsar innovaciones para mejorar la vida de los argentinos".

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