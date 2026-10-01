Lugones destacó las inversiones en salud y una agenda de 8.000 millones de dólares en investigación clínica

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó las oportunidades de inversión en salud que el país presentó ante referentes de la industria durante Argentina Week.

Durante el encuentro, el funcionario señaló que se expusieron las inversiones y los proyectos que están en marcha en el país.

"Lo que hace seis meses mostramos en Nueva York como una oportunidad de crecimiento hoy se expresa en anuncios e inversiones concretas", sostuvo Lugones.

EN ARGENTINA WEEK PRESENTAMOS AL MUNDO LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN SALUD



En Argentina Week presentamos ante referentes de la industria las inversiones y los proyectos que están en marcha en nuestro país. Lo que hace seis meses mostramos en Nueva York como una oportunidad... pic.twitter.com/yGq1zgH4YU October 1, 2026

Entre los principales anuncios, el ministro destacó la agenda de inversión de 8.000 millones de dólares en investigación clínica para los próximos seis años, presentada junto a CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales).

Además, señaló que empresas argentinas como Biosidus y Sinergium Biotech amplían su capacidad para producir y exportar.

Lugones remarcó que la actividad genera empleo de calidad, incorpora tecnología y permite llevar la producción argentina a los mercados internacionales.

"El presidente Javier Milei estableció las condiciones para que los inversores de todo el mundo vuelvan a confiar en nuestro país. Nuestro trabajo es quitar obstáculos y acompañar esa inversión con reglas transparentes y una gestión eficiente, para que la Argentina crezca y los avances de la medicina lleguen a más argentinos", completó el ministro.