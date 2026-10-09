Lugones recibió a Martín Varsavsky para conocer los avances de la inteligencia artificial aplicada a la salud

El ministro de Salud, Mario Lugones, recibió a Martín Varsavsky para conocer los avances de Certuma, una empresa que utiliza inteligencia artificial (IA) para desarrollar herramientas de asistencia clínica.

La plataforma está diseñada para registrar y organizar la información de las consultas, reducir las tareas administrativas y asistir a los profesionales en el análisis clínico, sin reemplazar sus decisiones.

La inteligencia artificial como herramienta para la atención médica Según destacó Lugones, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para que los médicos puedan dedicar más tiempo a la atención de sus pacientes.

En ese sentido, el ministro señaló que el objetivo es impulsar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a mejorar la atención de las personas y permitan proyectar el talento argentino al mundo.

Además, vinculó estas oportunidades con el rumbo señalado por el presidente Javier Milei y sostuvo que ese escenario abre posibilidades para que emprendedores e inversores apuesten por el país.