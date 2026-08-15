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Sábado, 15 de agosto de 2026

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Gestión sanitaria

Lugones repasó la semana en Salud: discapacidad, ahorro en medicamentos e inversión en hospitales

El balance de gestión del ministro incluyó más de $3,4 billones en transferencias por discapacidad, un ahorro de $116.000 millones en medicamentos de alto costo y una inversión de más de $80 millones en el Hospital Garrahan.

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presentó un nuevo balance semanal de la gestión de la cartera sanitaria, en el que repasó las principales medidas vinculadas al financiamiento, la atención hospitalaria, la cooperación internacional y la capacitación de los equipos de salud.

Transferencias y ahorro en el sistema

En el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), el Ministerio informó transferencias por más de $3,4 billones en materia de discapacidad a las distintas jurisdicciones del país.

A eso se sumó un ahorro de más de $116.000 millones reportado por la Superintendencia de Servicios de Salud, a partir de la centralización de las compras de medicamentos de alto costo, un esquema con el que la cartera busca mejorar la eficiencia en la administración de los recursos. En la misma línea, el Ministerio ratificó que los hospitales nacionales comenzarán a cobrar la atención a los extranjeros no residentes.

Hospitales, cooperación y formación de los equipos

En materia de infraestructura, el Hospital Garrahan avanzó en la modernización de sus laboratorios con la incorporación de nuevas centrífugas, mediante una inversión de más de $80 millones, y puso en marcha una campaña para la donación de sangre. Por su parte, el Hospital Posadas sumó 12 estaciones de anestesia.

El balance también incluyó la puesta en marcha de un plan de respuesta al fenómeno climático El Niño, con foco en planificación y tecnología, y la alta valoración de la modalidad digital entre los profesionales que rindieron el Examen Integrado para las Residencias de Salud.

En el plano internacional, Lugones mantuvo un encuentro con Bethany Kozma, directora de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, y con el embajador Peter Lamelas, para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países. La agenda se completó con un análisis de indicadores poblacionales y los desafíos de la transición demográfica, además de capacitaciones para los equipos sobre diagnóstico de VIH, sífilis y hepatitis virales, y sobre discapacidad y salud mental.

Al cerrar, el titular de la cartera enmarcó las acciones como parte de un trabajo semanal para fortalecer el sistema, brindar mejores herramientas a los equipos y mejorar la atención de los argentinos.

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