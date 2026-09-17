Lugones repasó las medidas de su gestión para simplificar el ejercicio de la profesión médica

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, repasó las principales medidas de su gestión orientadas a fortalecer la profesión médica a través de la innovación y la simplificación de trámites. El balance lo compartió en el marco del Congreso Argentino de Educación Médica de AFACIMERA, donde puso el foco en la formación y en las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

"Desde el inicio de la gestión, pusimos el foco en la formación y en las condiciones de los equipos de salud, porque de su preparación y de las herramientas con las que cuentan depende la atención que reciben los argentinos", planteó el funcionario.

INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN PARA FORTALECER LA PROFESIÓN MÉDICA



Desde el inicio de la gestión, pusimos el foco en la formación y en las condiciones de los equipos de salud, porque de su preparación y de las herramientas con las que cuentan depende la atención que reciben los... pic.twitter.com/LU192zBIqy — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 17, 2026

Matrícula gratuita y residencias por jurisdicción

Entre las decisiones que destacó, la cartera sanitaria dispuso que la matrícula nacional sea gratuita y no venza, y trabaja en la integración del título y la matriculación en un mismo proceso digital, con el objetivo de simplificar el ejercicio de la medicina y agilizar los trámites de cada profesional.

En materia de residencias, el Ministerio impulsa que cada jurisdicción pueda organizar el ingreso según los profesionales y las especialidades que necesita. "Son decisiones que simplifican el ejercicio de la medicina y vinculan la formación con la realidad concreta de cada lugar", subrayó Lugones.

Inteligencia artificial y telemedicina en la formación

El ministro también puso el acento en los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la salud digital y la telemedicina, y sostuvo que los profesionales deben estar preparados para incorporarlos a su trabajo diario. En esa línea, remarcó que la formación debe acompañar estos avances para mejorar los diagnósticos, contar con más información al momento de tomar decisiones y ampliar el acceso de los pacientes a la atención especializada.