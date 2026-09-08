Lugones resaltó la inversión en el Hospital Posadas: 22 nuevos respiradores y una mejora del 30% en áreas críticas

El Hospital Posadas incorporó 22 nuevos respiradores que fortalecieron la atención en las áreas críticas y mejoraron un 30% su capacidad operativa. La inversión, enmarcada en la gestión del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, apuntó a reforzar la respuesta del hospital nacional frente al aumento de cuadros respiratorios graves durante la temporada invernal.

Más equipamiento para las áreas críticas del Posadas

La incorporación de los respiradores amplió las alternativas terapéuticas disponibles y permitió mejorar la capacidad operativa en los sectores de mayor complejidad. Durante el invierno, cuando crece la demanda por cuadros respiratorios graves, el nuevo equipamiento reforzó la atención en las áreas críticas y amplió la capacidad para asistir a los pacientes con la complejidad que cada caso requiere.

TECNOLOGÍA PARA FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL POSADAS



El Hospital Posadas incorporó 22 nuevos respiradores, lo que le permitió alcanzar una mejora operativa del 30% en sus áreas críticas. Gracias a este equipamiento, mejoró la respuesta frente a la mayor demanda... https://t.co/Whoa47tinT — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 8, 2026

Lugones y el ordenamiento de los hospitales nacionales

El ministro Mario Lugones enmarcó la incorporación en el ordenamiento de los hospitales nacionales. "Gracias al ordenamiento que impulsamos en los hospitales nacionales los recursos se administran con eficiencia y se destinan a las prioridades", señaló. En esa línea, remarcó que en el Posadas la inversión en equipamiento de alta complejidad tuvo un impacto concreto en las áreas críticas.

El funcionario también destacó el criterio con el que se asignan los recursos: "Con una administración eficiente, la plata va donde tiene que ir: en el Posadas los profesionales cuentan con más herramientas para que los argentinos reciban una atención acorde a la complejidad de cada caso", agregó.