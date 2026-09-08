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Martes, 8 de septiembre de 2026

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Lugones y Pettovello acordaron profundizar el trabajo conjunto para acompañar a niños y adolescentes

El ministro de Salud resaltó que avanzaron "en la articulación de acciones para consolidar un abordaje integral que contemple las necesidades de las primeras etapas de la vida".

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El ministro de Salud Mario Lugones se reunió con su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, para avanzar en un abordaje integral de las primeras infancias.

"Con Sandra Pettovello acordamos profundizar el trabajo conjunto para acompañar la salud y el desarrollo de los chicos desde la primera infancia hasta la adolescencia", resaltó el titular de la cartera sanitaria.

Respecto a los ejes del encuentro, el funcionario destacó que avanzaron "en la articulación de acciones para consolidar un abordaje integral que contemple las necesidades de las primeras etapas de la vida".

Y dijo que entre ellas hay "una estrategia federal de adolescencia y el trabajo conjunto con Educación para fortalecer la vacunación".

"La coordinación entre áreas permite ordenar los recursos, potenciar las intervenciones y dar continuidad a las acciones de acompañamiento de los chicos y sus familias", subrayó.

Por su parte, desde Capital Humano informaron que acordaron "avanzar en un abordaje integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia". "Los funcionarios dialogaron sobre una estrategia federal de adolescencia y el fortalecimiento de la vacunación en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud", subrayaron.

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