Luis Caputo anuncia nuevas medidas económicas

Luis Caputo anunciará nuevas medidas económicas este miércoles, antes de que, al mediodía, la Cámara de Diputados arranque el debate de los dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La presentación del ministro de Economía fue confirmada por fuentes oficiales tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, aunque el contenido de los anuncios permanece bajo reserva, en una semana marcada por los intentos del Gobierno de retomar la iniciativa legislativa.

Después de las tres horas en las que el presidente Javier Milei ratificó ante su Gabinete el modelo de ajuste fiscal y motosierra, se reunió por otras tres horas la mesa política encabezada por Karina Milei. Junto a los ocho miembros que la completan abordaron proyectos inminentes sobre Capital Humano, la agenda legislativa y anuncios económicos. La cita arrancó a las 13 y concluyó a las 16.

La novedad de la conferencia de prensa de Caputo coincidió con la participación en la mesa política de una invitada: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Al cierre de la reunión, fuentes oficiales confirmaron a cronica.com.ar que el anuncio se realizará desde el Ministerio de Economía, pero no dieron más detalle sobre si las decisiones tomadas tienen alguna relación con la asistencia de Pettovello a la mesa política y si están relacionadas con el plano social o son de otro orden.

A la espera de esos detalles que, según explicaron fuentes de la Casa Rosada, los anticipará el área de comunicación de Economía, hicieron hincapié en las prioridades legislativas de la semana en la que trabajan los miembros de la mesa política.

Como parte de la ronda de ministros que recibe la mesa política, este martes fue el turno de Pettovello. La primera convocatoria fue al de Desregulación, Federico Sturzenegger, tras la derrota en los cambios a la Ley de Tierras.

Además de Karina Milei, al seguimiento individual de las carteras que realiza la mesa sin la participación del presidente Milei, se sumaron el asesor presidencial Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Caputo; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia y armador del partido violeta, Eduardo "Lule" Menem. También el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Y Fabián Fernández, secretario de Medios.

Con la presencia de Pettovello, se comunicó formalmente que se abordaron "temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y Anses" y se acordó "continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa que serán enviados al Congreso y dados a conocer próximamente".