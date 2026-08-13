Luis Caputo anunció la flexibilización de créditos en dólares para empresas: "Va a ayudar a reactivar la economía"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves una flexibilización parcial en el otorgamiento de créditos en dólares para las empresas, una medida que -según afirmó- la industria "venía pidiendo" y que, sostuvo, va a "bajar las tasas", "generar empleo" y "ayudar a reactivar la economía". El anuncio lo realizó durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, los bancos solo podían prestar los dólares de sus depósitos a empresas que generaran esa moneda o que contaran con garantías de firmas que la generaran. Con la modificación, esa posibilidad se extiende a todas las compañías, aunque dentro de un "marco macroprudencial" sobre el que el Banco Central emitirá un comunicado con la letra chica.

Entre esos parámetros, Caputo adelantó que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares. El ministro señaló como principales sectores beneficiados a la construcción y al automotriz, y remarcó que el objetivo es elevar el nivel de crédito disponible.

El timing y la ley de inocencia fiscal

"Hoy es el timing apropiado", consideró el funcionario, que justificó el momento en dos factores: las tasas en pesos "todavía son altas" -lo que complica la rentabilidad de muchos negocios- y la reciente ley de inocencia fiscal. En esa línea, planteó que la idea es que las empresas accedan a financiamiento "a una tasa razonable" y que el ahorrista tenga incentivos para "sacar los dólares del colchón" y volcarlos al sistema.

Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, respaldó las medidas y aseguró que en el Fondo Monetario "están enterados" y "lo apoyan".

El mensaje a los morosos

Caputo también se refirió a la situación de las personas que entraron en mora con los bancos y volvió a descartar un rescate directo. "No hay que confundir empatía con las políticas públicas", remarcó, y aclaró que el Gobierno "maneja la plata de la gente, de los pagadores de impuestos".

El ministro sostuvo que el tema los preocupa "desde el día uno" y que mantuvieron diálogo con las entidades para pedirles "consideración", con una respuesta que calificó de "muy positiva". Contó que la semana pasada los bancos les informaron que estaban refinanciando deudas a una tasa del 3%, y advirtió que la salida de la mora "no es inmediata": según explicó, el traspaso de deudor moroso a no moroso puede demorar entre 6 y 12 meses.

De todos modos, insistió en que se trata de "un tema entre privados" y rechazó usar fondos públicos para asistir a los bancos. "En nuestro esquema la plata es finita, es la de los impuestos. En el esquema kirchnerista sí se podía imprimir infinita plata, pero sabemos cómo termina eso", planteó.

Críticas a las billeteras virtuales

Por último, y ante una consulta, el ministro cuestionó los costos financieros de algunos créditos que ofrecen las billeteras virtuales. "Si están cobrando tasas del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas", disparó, y consideró que esos esquemas no son sostenibles: "No creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas".