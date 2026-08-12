Luis Caputo: "Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este miércoles que la Argentina "ha sido arrasada en los últimos 25 años" y sostuvo que el desafío actual exige "reconstruir este país".

Al disertar en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el titular del Palacio de Hacienda repasó episodios críticos de la historia financiera nacional, como el corralito y el default de 2001, para respaldar el rumbo de la política fiscal impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

Críticas a la política y defensa del programa económico

En su presentación ante empresarios y referentes del sector, el funcionario señaló que el origen de la inestabilidad histórica radica en el desequilibrio de las cuentas públicas.

"A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país. Hemos vivido agresiones constantes que hoy hacen que la gente tenga ese temor nato. La política les inculcó ese temor; no es que los argentinos nacieron con ese don", remarcó Luis Caputo.

El ministro enfatizó que el Gobierno decidió abordar el déficit presupuestario como la causa estructural de los desajustes monetarios, marcando un cambio frente a administraciones anteriores.

"El problema era la deuda, el dólar y la inflación; cuando en realidad esas eran las consecuencias de cómo financiaban el déficit. Esto es un programa de estabilización: si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado", puntualizó ante el auditorio.

El impacto del contexto histórico en la sociedad

Para profundizar su análisis sobre la conducta de los agentes económicos y la volatilidad local, el titular de Economía trazó una analogía con el impacto psicológico de los ciclos de inestabilidad recurrence.

"Nos han estado haciendo bullying por años, y hay gente que lo supera con el tiempo; hay algunos que tardan más y hay otros que no lo superan. Por más que hagamos lo que hagamos, hay personas que no van a poder sacarse de encima todo lo que vivieron", concluyó el integrante del Ministerio de Economía al fundamentar la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica.