En el Coloquio de IDEA 2026, Caputo vinculó el alza del riesgo país al temor a "volver al infierno"

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de manera virtual en el encuentro empresarial Coloquio de IDEA 2026, para analizar la situación financiera de la Argentina y pidió un voto de confianza a los ejecutivos del sector privado.

Durante su intervención, el funcionario atribuyó el reciente incremento del riesgo país al "temor a volver al infierno" que perciben los mercados internacionales ante una eventual interrupción del programa económico actual.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la volatilidad en las cotizaciones de los activos financieros y el costo de financiamiento responden a factores externos y a la cautela de los inversores. No obstante, ratificó que la gestión continuará firme con el plan de equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la desregulación de la economía.

Mensaje al sector empresarial y ratificación del rumbo

Durante su exposición ante los directivos de las principales compañías del país, Luis Caputo enfatizó la necesidad de que el empresariado acelere sus proyectos de inversión para consolidar el proceso de recuperación económica.

El ministro remarcó que las bases macroeconómicas se encuentran sólidas y que el superávit financiero se mantendrá como eje innegociable de la política del Gobierno.

El funcionario instó a los ejecutivos a dejar de lado la cautela electoral o política y apostar por el crecimiento de la actividad privada. Asimismo, insistió en que el escenario de volatilidad actual es transitorio y que se irá despejando a medida que se consoliden las reformas estructurales encaradas por el Poder Ejecutivo.

Contexto financiero y perspectivas del mercado

Las declaraciones del funcionario se dieron en una jornada de renovada tensión en los mercados, con el indicador de riesgo rozando sus máximos anuales y presionando sobre las tasas de interés.

A pesar del escenario adverso para la deuda soberana, desde la conducción económica descartaron que se vayan a aplicar cambios de rumbo en la estrategia monetaria y cambiaria.

Desde la cartera económica remarcaron que el compromiso con la disciplina fiscal y la estabilidad del esquema monetario es absoluto. Las autoridades confiaron en que el ordenamiento de las cuentas públicas terminará por disipar las dudas de los operadores financieros y estabilizará los indicadores de riesgo crediticio en el mediano plazo.