Luis Caputo hablará en el IAE Summit 2026

Este martes, a las 18.45 el ministro de Economía, Luis Caputo disertará en el IAE Summit 2026.



Bajo el lema "Abriéndonos al mundo", el evento propone una mirada estratégica sobre la inserción internacional de la Argentina en un contexto de redefinición del orden global.

En esta línea, con una fuerte impronta estratégica, el IAE Business School -la escuela de negocios de la Universidad Austral- lleva adelante el encuentro corporativo, que se realiza en las instalaciones del Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, congrega a cientos de directivos, ejecutivos y especialistas del ámbito local e internacional bajo la consigna de debatir el posicionamiento estratégico de la economía argentina frente a la reconfiguración del orden global.

Los paneles clave y el debate productivo

La apertura y el marco institucional de la jornada estuvieron a cargo de las máximas autoridades de la casa de estudios, encabezadas por la decana del IAE Business School, Carolina Dams, junto a los directivos de la red global de graduados, Gustavo Nudel y Martín Schleicher.

El temario académico y corporativo hace foco en cómo el país puede capitalizar sus ventajas competitivas tradicionales en materias como la agroindustria, la minería y el sector energético.

Uno de los momentos centrales del foro estuvo dedicado al bloque sobre competitividad y desarrollo de la producción nacional.

El debate contó con las exposiciones en el estrado del exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas (actual director del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín), y del exministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica (socio fundador de la consultora ABECEB), quienes cruzaron visiones técnicas sobre el reordenamiento de las variables macroeconómicas y el potencial de diversificación de la canasta exportadora argentina.

Además, expuso el Canciller de la Nación, Pablo Quirno.

El plano energético y las proyecciones globales de YPF

El sector de la energía cobró un protagonismo decisivo durante la tarde a partir de la disertación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien expuso los lineamientos de inversión de la petrolera de bandera nacional y su plan de expansión hacia la próxima década.

En su intervención frente al auditorio, el ejecutivo ponderó el salto de escala de la firma y dejó una fuerte definición sobre la envergadura del negocio hidrocarburífero local: "Hoy podemos decir que YPF es más grande que Halliburton y la mitad de Ford".

Horacio Marín repasó el desarrollo de la infraestructura de los cuatro grandes centros operativos de la compañía en Vaca Muerta y la reciente postulación de un megaproyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 25.000 millones.

El directivo remarcó que el objetivo corporativo apunta a consolidar a la empresa dentro de las 20 corporaciones petroleras más grandes de todo el mundo para el año 2030, basando su estrategia en la articulación del financiamiento internacional y la construcción del ambicioso complejo de gas natural licuado (GNL) que comenzará a gestionarse técnicamente a partir del próximo mes de julio.