Luis Caputo habló de los anuncios de Milei sobre Malvinas: "Creemos que el momento es el adecuado"

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en el 47° edición de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde se refirió a los anuncios de Javier Milei.

Por su parte, sostuvo que "nadie puede estar en contra" de una causa que "une a todos los argentinos".

Ante los comentarios acerca del timing del anuncio del Gobierno, el funcionario afirmó que "el momento es el adecuado" y resaltó la figura del Jefe de Estado.

"No es lo mismo hacer un reclamo cuando no sos nadie que cuando sos una persona muy tenida en cuenta", dijo en la 47° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú.

El ministro económico relacionó la importancia de Argentina en el evento del G20 en Estados Unidos, donde contó que el país es un "ejemplo" para el resto de las naciones.

"Vamos a seguir peleando porque es el interés de todos los argentinos", manifestó.

En otro tramo de la entrevista, Caputo reafirmó el camino del programa económico del Gobierno, cuestionó la política económica del kirchnerismo y reconoció que hay ciertos sectores que no terminan de acoplarse al cambio de modelo.

"A algunos se les hace más difícil este cambio. Venían de un modelo en donde los funcionarios decidían, a dedo, a quién le tenía que ir bien y a quién mal. Tengo que defender los intereses de los 48 millones de argentinos. Que la gente tenga que comprar productos de peor calidad al triple de lo que vale en el mundo nos parece moralmente injusto. La empatía la tenemos que tener con todos los argentinos".

E insistió con mantener la política de apertura al mundo y generar expectativas para atraer más inversiones. "Tenemos que crear las condiciones para que las empresas se puedan reconvertir. Este es un proceso en donde hay que bajar impuestos, bajar el costo argentino y mejorar la infraestructura".

Caputo también adelantó que la reforma tributaria será posible en un hipotético segundo mandato del Gobierno, acompañado por el apoyo de los gobernadores para "hacer un cambio profundo".

"La estructura impositiva de Argentina es malísima, desde lo nacional hasta lo provincial y municipal. Son todos impuestos muy distorsivos", criticó.